Beşiktaş Fenerbahçe Kupa Maçı Bilet Fiyatları

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu maçının bilet fiyatları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası son 16 turu maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş maçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Boluspor, Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği ile mücadele etti. Siyah beyazlılar gruptaki ilk maçında Kocaeli'de oynanan maçta Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İkinci maçında Vodafone Arena'da Kayserispor'u 2-1'le geçen siyah beyazlılar, yoğun kar altında oynanan müsabakada Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş aynı Boluspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçta ise 2-0 galip geldi ve son Darıca Gençlerbirliği maçında yine kazanarak bir üst tura yükseldi. 13 puanla son maçlara kalmadan gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçları
Kupada C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe; Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor ve Amedspor ile mücadele etti. Grupta oynadığı ilk maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler buna rağmen gruptan çıkmayı başardı. İlk maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Amedspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemen Belediyespor ile oynadığı iki maçtan 6 puan çıkaran sarı lacivertliler, Gençlerbirliği ile Başkent'te 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırarak siyah beyazlıların rakibi oldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçının biletleri ne zaman satışa çıkıyor?
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletlerin ne zaman satışa sunulacağı da açıklandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri yarın (Çarşamba) saat 14.00 itibariyle satışa sunulacaktır.
Bilet Satış Kanalları
Fenerbahçe karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.
Kombine Sahiplerine Para Puan Avantajı
Vodafone Arena'dan kombinesi olup maça gidemeyecek taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombine koltuklarını kulübümüze devredebilecektir. Devri yapılan koltuğun ilgili karşılaşma için satılmasının ardından, kombine sahibi taraftarlarımızın www.passo.com.tr hesaplarına bilet ücretinin %60'ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlayacaktır.
Kombine koltuğun maçlık olarak devrinin gerçekleşmesi için BJK tarafından satışa sunulan koltukların tükenmesi gerekmektedir.
Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlarımız, Fenerbahçe karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.
Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Engelli Tribün Bilet Talepleri
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Arena engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 1 Şubat 14.00 – 2 Şubat 16.00 tarihleri arasında yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır. Stadyum girişinde taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir."
Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe Kupa Maçı Bilet Fiyatları
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu maçının bilet fiyatları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası son 16 turu maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?