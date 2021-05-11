Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı?
Beşiktaş ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük hangi kanalda? Beşiktaş - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler! Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı izle! Maçtan dakikalar! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 1-1 eşitlik ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.
F. Karagümrük deplasmanda 2-1 önde. Maç 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş 81 puanda kaldı.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fatih Karagümrük deplasmanda 1-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:
Şimdi skor 1-1 oldu. Maçta beraberlik devam ediyor.
Şimdi skor 1-2 oldu. Karagümrük önde.
Fatih Karagümrük'ün golleri:
- 39. dakika : Andrea Bertolacci
- 80. dakika : Fabio Borini
Beşiktaş'ın golleri:
- 54. dakika : Rachid Ghezzal
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
Fatih Karagümrük 2-1 önde. Maç 2-1 bitti.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ALİ PALABIYIK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
VELİ KESER(Temsilci)
MURAT KARAMAN(Temsilci)