Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük hangi kanalda? Beşiktaş - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler! Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı izle! Maçtan dakikalar! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 1-1 eşitlik ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.

F. Karagümrük deplasmanda 2-1 önde. Maç 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Beşiktaş 81 puanda kaldı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fatih Karagümrük deplasmanda 1-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:

Şimdi skor 1-1 oldu. Maçta beraberlik devam ediyor.

Şimdi skor 1-2 oldu. Karagümrük önde.

Fatih Karagümrük'ün golleri:

39. dakika : Andrea Bertolacci

Andrea Bertolacci 80. dakika : Fabio Borini

Beşiktaş'ın golleri:

54. dakika : Rachid Ghezzal

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

Fatih Karagümrük 2-1 önde. Maç 2-1 bitti.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

MURAT KARAMAN(Temsilci)