Beşiktaş Evinde Geçit Vermiyor

Vodafone Arena’da 6. Avrupa mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi.

Beşiktaş Evinde Geçit Vermiyor

Vodafone Arena'da 6. Avrupa mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kazandı.

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da bileği bükülmüyor. Bu sezon Lyon maçıyla birlikte taraftarı önündeki 6. Avrupa mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ve Napoli ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, ilk yarısını 3-0 mağlup kapattığı Benfica mücadelesini ise 3-3 beraberlikle sonuçlandırmıştı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise rakiplerine hiç şans tanımadı. Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 yenen siyah-beyazlılar, Olympiakos'u da 4-1'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Beşiktaş, Lyon karşısında da 2-1 galip geldi.

6 maçta da gol yedi

Sahasında 6 Avrupa karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde kalesini gole kapatamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ve Napoli'den 1, Benfica'dan da 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde kazandığı Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşılaşmalarında ise 1'er gol kalesinde gördü. - İSTANBUL

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