Beşiktaş Evinde Geçit Vermiyor

Vodafone Arena'da 6. Avrupa mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kazandı.



Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da bileği bükülmüyor. Bu sezon Lyon maçıyla birlikte taraftarı önündeki 6. Avrupa mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ve Napoli ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, ilk yarısını 3-0 mağlup kapattığı Benfica mücadelesini ise 3-3 beraberlikle sonuçlandırmıştı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise rakiplerine hiç şans tanımadı. Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 yenen siyah-beyazlılar, Olympiakos'u da 4-1'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Beşiktaş, Lyon karşısında da 2-1 galip geldi.



6 maçta da gol yedi



Sahasında 6 Avrupa karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde kalesini gole kapatamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ve Napoli'den 1, Benfica'dan da 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde kazandığı Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşılaşmalarında ise 1'er gol kalesinde gördü. - İSTANBUL