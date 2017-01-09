Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü Kiralamak İçin Girişimlere Başladı

Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune kulübüne sattığı Ersan Adem Gülüm'ü yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Lig TV'nin haberine göre; stopere Matej Mitrovic takviyesi yapan siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü de sezon sonuna kiralamak için temaslara start verdi. Beşiktaş'ın 7 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderdiği 29 yaşındaki stoper için 1,5 yıllık kiralama teklifi sunmayı düşündüğü kaydedildi.

Ersan Adem Gülüm, Türkiye'ye geri dönme fikrine olumlu yaklaşırken, transferin akibetinin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

ERSAN ADEM GÜLÜM: "GERİ DÖNEBİLİRİM"

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Ersan Adem Gülüm, "Beşiktaş'tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a dönebilirim" ifadelerini kullandı.