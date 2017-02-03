FutbolArena - Beşiktaş yönetimi 2015-2016 sezonundan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yeniledi.
Dusko Tosic, Beşiktaş'tan ne kadar ücret alacak?
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya; 2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret. Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır."
Dusko Tosic Kimdir? Dusko Tosic transfermarkt
Futbol kariyerine OFK Belgrad takımında başlayan 1.85 boyundaki 32 yaşında savunma oyuncusu Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi. Sırasıyla Werder Bremen, FC Schaux, FC Portsmouth, QPR, Kızılyıldız, Real Betis, Gençlerbirliği gibi önemli takımlarda forma giyen Dusko Tosic, Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunda bonservis bedeli ödemeden transfer oldu. Dusko Tosic kariyeri boyunca 280 karşılaşmada 23.879 dakika görev alırken bu süre boyunca 4 kez ağları havalandırdı. Ayrıca Dusko Tosic'in kariyerinde 29 asist bulunuyor
Dusko Tosic'in Beşiktaş performansı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Dusko Tosic, 2 asist üretirken savunma performansıyla göz doldurdu. Şenol Güneş'in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Sırp oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediğini söyledi.
Süper Lig'de çıktığı 16 maçta %84 pas isabeti oranıyla oynayan Dusko Tosic, ortalama 2 hava topu kazanma başarısı gösterdi. Marcelo ile stoperde başarılı bir ikili oluşturan 32 yaşındaki oyuncu, girdiği ikili mücadelelerin %63'ünden de galip ayrıldı.
Beşiktaş, Dusko Tosic ile Sözleşme Yeniledi
FutbolArena - Beşiktaş yönetimi 2015-2016 sezonundan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yeniledi.
FutbolArena - Beşiktaş yönetimi 2015-2016 sezonundan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yeniledi.