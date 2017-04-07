Beşiktaş, Dudu'dan Haber Bekliyor!

Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki orta saha için 5 milyon Euro ayırdı, artık top Palmeiras yönetiminde.



Brezilya kulübü sezon sonuna kadar Beşiktaş'a cevabını verecek.



Beşiktaş, transfere de hız verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam eden siyah-beyazlılar, Palmeiras'ın yıldız orta sahası Dudu için resmi görüşmelere başladı.



Başkan Fikret Orman'ın "Dudu, görüştüğümüz bir isim" demesinin ardından girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro ayırdı.



Palmeiras yönetimi, Dudu için gelen teklifi değerlendirmeye başladı. Brezilyalı futbolcu, Dinamo Kiev'de yaşadığı başarısız dönemden dolayı ülkesinde kalmak istiyor.



Ancak Beşiktaş'ın gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme olasılığının yüksek olması nedeniyle Dudu, sezon sonuna kadar süre istedi.



(Sözcü)