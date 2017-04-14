Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü Kongresi yarın yapılacak.



İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Beşiktaş Divan Kurulu kongresiyle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararı açıklandı. Siyah-beyazlılar, yarın Vodafone Arena'da saat 10.30'da olağanüstü kongre yapacak.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili BJK Divan Kurulu Çağrı Heyeti'nin yaptığı duruyu şöyle:



"İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/209 Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak 23.03.2017 tarihinde vermiş bulunduğu karar ile 'Türk Medeni Kanununun 75/son maddesi uyarınca seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş' bulunmaktayız.



Bu nedenle 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No: 1 adresinde bulunan Vodafone Arena Moda Merkezi'nde, Divan Başkanlık Kurulu seçimi gündemli olarak, BJK Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecektir." - İSTANBUL