Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü Kongresi Yarın Yapılacak
Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü Kongresi yarın yapılacak.
Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü Kongresi yarın yapılacak.
İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Beşiktaş Divan Kurulu kongresiyle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararı açıklandı. Siyah-beyazlılar, yarın Vodafone Arena'da saat 10.30'da olağanüstü kongre yapacak.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili BJK Divan Kurulu Çağrı Heyeti'nin yaptığı duruyu şöyle:
"İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/209 Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak 23.03.2017 tarihinde vermiş bulunduğu karar ile 'Türk Medeni Kanununun 75/son maddesi uyarınca seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş' bulunmaktayız.
Bu nedenle 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No: 1 adresinde bulunan Vodafone Arena Moda Merkezi'nde, Divan Başkanlık Kurulu seçimi gündemli olarak, BJK Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecektir." - İSTANBUL