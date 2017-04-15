Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Oldu

Beşiktaş’ta gerekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi’nde tek aday olan Tevfik Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875’ini alarak başkan seçildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Oldu

Beşiktaş'ta gerekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'nde tek aday olan Tevfik Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875'ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı.

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. 1116 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 933 oy kullanıldı. 58 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu.

Tevfik Yamantürk'ün listesi şu şekilde:

Asil üyeler

Fethi Hinginar

Fikret Kuzucu

Turgay Pirinç

İlhan Gölvan

Yedek üyeler

Korkut Soydan

Haluk Özgerçek - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Başkanlık Sistemi, Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz, Başkanlık, Karadeniz, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul, İstanbul
7
sponsored ads