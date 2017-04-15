Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Belli Oldu

Beşiktaş'ta gerekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'nde tek aday olan Tevfik Yamantürk, kullanılan 933 oyun 875'ini alarak başkan seçildi. 58 oy geçersiz sayıldı. Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden Divan Kurulu Başkanlık Seçimi gerçekleşti. Kemal Çiloğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve eski başkan Yalçın Karadeniz'in kınama suçu nedeniyle aday olamadığı seçime tek aday olarak katılan Tevfik Yamantürk başkan oldu. 1116 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 933 oy kullanıldı. 58 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı oldu.



Tevfik Yamantürk'ün listesi şu şekilde:



ASİL ÜYELER



Fethi Hinginar



Fikret Kuzucu



Turgay Pirinç



İlhan Gölvan



YEDEK ÜYELER



Korkut Soydan



Haluk Özgerçek



(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)