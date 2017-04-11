Beşiktaş Divan Başkanlığı'na Aday Olan Eski Yönetici Tevfik Yamantürk Ekibini Tanıttı





Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimine adaylığını koyan Tevfik Yamantürk ekibini tanıttı ve hizmet parolasını açıkladı. Süleyman Seba döneminin Asbaşkanlarından olan Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş bizim mukaddesatımızdır diyorum ve ona hizmet edebilme imkanı fani ömrümüzün en büyük onurlarından biridir" dedi.



Yamantürk yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saygıdeğer Beşiktaşlılar, Yaşı benden büyük kıymetli ağabeylerim, yaşıtım arkadaşlarım,



benden küçük kardeşlerim ve saygıdeğer hanımefendiler, hepinize yürekten siyah ve beyaz duygularımla hoşgeldiniz demek isterim. Konuşmamın başında izin verirseniz, doğuştan Beşiktaşlı, 61 yaşında ve 30 küsür yıllık kongre üyesi bir kardeşiniz olarak Beşiktaş ve Beşiktaşlılık duygusundan ne anladığımı sizlerle paylaşarak başlamak isterim."



BÜYÜK BEŞİKTAŞ AİLESİYİZ



Biz bir aileyiz. Beşiktaş ailesi, hatta 114 yıllık köklerimiz, milyonlarca taraftarımız, binlerce kongre üyemizle "Büyük Beşiktaş Ailesiyiz." Aile olabilmenin ne kadar önemli bir değer olduğunu içinde bulunduğumuz toplumda sanırım hepimiz hissediyoruz? Geçmişimizde ve son 4-5 yılda ortaya koyduğumuz başarı ve eserlerin temel felsefesini iyi hatırlayalım. FEDA ederek başladığımız; saygı-sevgi ve sabırla kucaklaşmış bir aile olabilmenin başarı hikayemizdeki rolü göz ardı edilebilir mi? Büyük Beşiktaş ailesinin değerlerine kendimizce bir katkıda bulunmak için bu yolculuğa ben ve arkadaşlarımın aday olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. İzninizle çalışma arkadaşlarımızı sizlerle paylaşmak isterim;



• Dr.Fikret Kuzucu - Diler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



• F.Fethi Hinginar - Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı



• Turgay Pirinç - Gümrük Müşaviri



• İlhan Gölvan - Tüccar



• Haluk Özgerçek - Spor Adamı



• Korkut Soydan - Tüccar



AŞKIN ADI BEŞİKTAŞ'TIR



İlk günden sizi temin ederiz ki; ben ve tüm çalışma arkadaşlarım için, hiç bir makam ve paye büyük Beşiktaş ailesinin al-i menfaatlerinden daha değerli değildir. Çünkü Beşiktaş ailesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etmiş bu ülkenin tarihi ile tarihi beraber yazılmış en somut kıymetimizdir. Ailemize duyduğumuz aşkın adı Beşiktaşlılıktır. Genç kardeşlerimin yeni tabiri ile Beşiktaşklıktır. Ailemizi Beşiktaşlılık duruşu dediğimiz değerlerimizle tanımlarız. Bizi diğer takımlardan ayıran en temel özellik Beşiktaşlılığın bir spor kulübü taraftarlığının ötesinde hayatı yaşadığımız bir değerler bütünü olarak görmemiz değil midir? O halde bu ailenin 25 yıldan daha fazla kongre üyeliğini yaparak geleneğinden geleceğine köprü olması beklenen Divan Kurulu'na hangi değerleri katmak istediğimizi ana başlıkları ile paylaşmak isterim.



• Bir aile gibi Beşiktaş'ın tüm değerlerine sahip çıkmak,



• Beşiktaş'ın tüm kurumları arasında eşgüdüme destek vermek,



• Beşiktaş'ın sorunlarını aile içindeki değerlerle çözme yolunda olmak.



• Beşiktaş'ın marka ve tarihi değerlerini medya önünde küçük düşürecek her türlü yol ve yöntemden uzak durmak, itidali kaybetmemek.



• Geçmişte Divan Kurulumuzda üye olup kaybedilen üyelerimizle biran önce kucaklaşacak altyapıyı tesis etmek,



Değerli Ailem,



Büyük Beşiktaş Ailesi,



Beşiktaş bizim mukaddesatımızdır diyorum ve ona hizmet edebilme imkanı fani ömrümüzün en büyük onurlarından biridir. Sözlerimi,



Süleyman Ağabeyin her gece ettiğini bildiğim duasını Beşiktaş'ımız için ederek bitirmek isterim.



"Biz, bizi bıraktığımızda,



Sen Beşiktaş'ı bırakma ya Rabbim"



Büyük Beşiktaş ailesine,



Siyah - Beyaz saygı ve sevgilerimi sunarım."



- İstanbul