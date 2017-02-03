Beşiktaş Derbi Kaybetmiyor

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş seyircisi karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Beşiktaş'ın derbilerde aldığı sonuçlar



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, son zamanlarda ezeli rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 maçın 5'ini kazanan Beşiktaş, bu süreçte ezeli rakiplerinden ayrıca 2 beraberlik elde etti. Sadece 1 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe deplasmanından 2-0 yenik ayrılmıştı.



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'A YENİLMİYOR



Öte yandan Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında karşılaşan Beşiktaş, golsüz eşitlik elde etmişti. Sarı lacivertliler Beşiktaş'la oynadığı son 7 maçın sadece birini kaybederken, 3 de galibiyet aldı.



Beşiktaş Vodafone Arena'da maç kaybetti mi?



Beşiktaş geçen sezon 28.haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Beşiktaş bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 18 maça çıktı. Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 45 gol) sahadan hiç yenik ayrılmadı. Beşiktaş yeni stadında oynadığı 18 resmi maçın 13 tanesini kazanırken beş tanesini berabere bitirdi.



Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.