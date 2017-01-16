Beşiktaş Deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

TALİSCA'DAN MERHABA

Beşiktaş, 20. dakikada Anderson Talisca, şık plase golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Cenk Tosun, 90+3. dakikada skoru belirledi.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanın 38'e yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı tekrar 1'e indirdi. Osmanlıspor ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.