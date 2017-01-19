Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, D Grubu'ndan lider çıkarak son 16'da Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma Vodafone Arena'da.

Mücadelenin 19. dakikasında, Gökhan İnler'in ara pası ile sağ çaprazda buluşan Andreas Beck, ceza sahası içerisine girmeden yerden şutunu çekti, top kaleci Gökhan Köstereli'nin sağından ağlarla buluştu.

İKİNCİ GOL QUARESMA'DAN GELDİ

Beşiktaş, aradığı ikinci golü 33. dakikada Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'yla buldu. Tolgay Arslan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Ricardo Quaresma, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtma bir vuruşla şansını denedi, savunmaya da çarpan top kaleci Deniz Çınar'ın üzerinden ağlarla buluştu.

İlk yarının son anlarında, Beşiktaş ceza sahası yayının hemen dışından Metehan Yatkın'ın çektiği sert şutu siyah-beyazlıların genç kalecisi Utku Yuvakuran müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı ve ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SON GOLÜ ARAS ATTI

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ikinci yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Veli Kavlak yerine Necip Uysal, Ricardo Quaresma yerine ise Muhammed Enes Durmuş oyuna dahil oldu. Darıca Gençlerbirliği'nde de Alperen Doğan kenara geldi, Aziz Kızılgün oyuna girdi.

Maçın 70. dakikasında Kerem Kaya'nın Fatih Aksoy'a yaptığı faulün ardından, ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Aras Özbiliz geçti. Aras'ın çektiği şut savunmaya da çarpıp Darıca Gençlerbirliği ağları ile buluştu. Beşiktaş bu golle skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.