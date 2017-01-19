Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği Maçının Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum"



Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Zehir: "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Kupada konum itibarıyla önde olduklarını ifade eden Güneş, "Hazırlık maçı gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Oynamayan futbolcuların durumunu görmek bakımından kritikti" diye konuştu.



Takımın zaman zaman iyi işler yaptığını belirten Şenol Güneş, "Daha iyi olmalarını bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var" dedi.



Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe'yi değerlendiren Güneş, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır. Öncelik Aytemiz Alanyaspor maçı" şeklinde konuştu.



İlk kez forma giyen Matej Mitrovic ile ilgili olarak Güneş, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliği bulunuyor. Takımla bütünleşmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Teknik adam, Beşiktaş'tan İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olması beklenen Kerim Frei konusunda ise şunları söyledi:



"Kerim Frei yetenekli oyuncu. Teknik ve hızlı biri ama duygusal kırılmaları fazla olan, bu şekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardı. Oynamadığı zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. Takımda sayısal fazlalıktan şans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramızdan ayrıldı. Umarım başarılı olur. Genç ve önü açık bir oyuncu."



Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir ise oyuncularının ellerinden geleni yaptığını dile getirerek, "Oyunu çirkinleştirmeden



iki yönlü oynadık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı, olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı" dedi.