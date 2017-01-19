Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: 3 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin son 16 turunda eşleşmesi kesinleşti



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı.



Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.



Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun



süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak da, 336 gün sonra resmi bir maçta oynadı.



Bu sonuçla D Grubu'nda liderliğini garantileyen Beşiktaş'ın, C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile eşleşmesi kesinleşti.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)