Beşiktaş Çok İyi ve Karakterli Bir Takım"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Olympique Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio, "Bir yada iki oyuncusunun olmaması Beşiktaş'ın gücünü zayıflatmaz." dedi.



Genesio, maçın oynanacağı Lyon Stadı'nda düzenlenen ve futbolcusu Jeremy Morel'in de katıldığı basın toplantısında, Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Vincent Aboubakar'ın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili, "Beşiktaş daha çok toplu olarak oynayan bir takım. Bir ya da iki oyuncusunun olmaması Beşiktaş'ın gücünü zayıflatmaz. Beşiktaş çok iyi ve karakterli bir takım. Beraber oynayabilen bir ekip. Dolayısıyla yarınki karşılaşmanın zor olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Geçen hafta kendi liglerinde aldıkları yenilginin takımı üzerindeki etkisinin henüz geçmediğine dikkati çeken Genesio, Beşiktaş ile yarın ve gelecek hafta oynayacakları karşılaşmaları çok önemsediklerini dile getirdi.



Amaçlarının UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek olduğunu belirten Genesio, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hırsımız en iyisini yapmak için. Yarın karşımızda çok iyi takım olacak. Belki Roma kadar güçlü, bilindik takım değil ama buraya kadar geldiler. Öncelikle bu turun gereklerini yapmak istiyoruz. Roma'ya göre rakibin daha az bireysel yetenekleri olan oyuncuları var. Toplu halde iyi oynayan ve yardımlaşan takım olduğunu düşünüyorum."



Genesio, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Rakip olarak Manchester United ve Lyon arasında tercih yapma imkanım olsaydı, Manchester United'ı seçerdim." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Şenol Güneş'in yorumunu duymamıştım. Memnun oldum. Yorumlarının içinde belki bize de verilen mesaj vardır. Yarınki maçta göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Deplasmanda oynayacağımızı kabul etmiyorum"



Bruno Genesio, yarınki maça Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgi göstermesiyle ilgili, "Stadımızın kapasitesi 58 bin. 15 bin Beşiktaş taraftarı olacaksa bizim de 43 bin taraftarımız maçta yer alacak. Taraftarlarımıza çok güveniyorum. Beşiktaşlılardan çok daha fazla olacaklardır. Deplasmanda oynayacağımızı kabul etmiyorum. Yarınki karşılaşma bizim stadımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Monaco arasında dün oynanması gereken ancak bombalı saldırı nedeniyle bugüne ertelenen maç konusunda Genesio, "Dortmund'da yaşananlar aklımızın bir köşesinde. Yarın burada hem oyucuların hem taraftarların güvenliğini sağlayacak kişilerin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Yaralananlara geçmiş olsun diliyorum." şeklinde konuştu.



Morel: "Değişik bir atmosfer olacak"



Olympique Lyon'un savunma oyuncusu Jeremy Morel ise son maçlarda aldıkları kötü sonuçlardan etkilendiklerini vurgulayarak, "Çok iyi şartlarda maça hazırlandığımızı söyleyemem. Mental olarak kısa sürede toparlanmak kolay değil ama biz yine de elimizden gelen şekilde maça hazırlandık." diye konuştu.



Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmaya fazla ilgi göstermesiyle ilgili soruya Morel, şu cevabı verdi:



"Yarın hem tribünde hem sahada büyük bir maç olacak. Biz futbolcular olarak sahada mücadele ediyoruz. Saha dışındaki seyircilerin durumları bizi çok da ilgilendirmiyor. Normal lig maçlarına göre gerçekten değişik bir atmosfer olacak. Biz de yarın test etmiş olacağız."