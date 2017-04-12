Beşiktaş, Çeyrek Final İçin Yola Çıktı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Lyon'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk mücadele için Fransa'ya gitti. Cezalı olan Aboubakar ve sakatlığı bulunan Quaresma, Lyon'a giden kafilede yer almadı.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'inde Olimpique Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçı için Lyon'a gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya giden Beşiktaş kafilesinde cezalı olan Aboubakar ile sakatlığı bulunan Quaresma yer almadı. Lyon - Beşiktaş mücadelesi yarın TSİ 22.05'te Stade des Lumieres'te oynanacak.



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