Beşiktaş Çarşı Meydanı'nda Toplanan Gruba Müdahale

Beşiktaş'tan Taksime yürümek için Çarşı Meydanı'nda toplanan bir gruba polis müdahale etti.



Çarşı Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişilik grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri grubu uyararak yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından polise direnen bazı kişiler gözaltına alındı. Gerginlik devam ediyor. - İSTANBUL