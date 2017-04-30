Beşiktaş, Caner Erkin'in Bonservisi İçin Inter'e 350 Bin Euro Teklif Etti

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Caner Erkin için siyah-beyazlılar ince eleyip sık dokuyor.

Milano'ya giden yöneticiler Umut Güner ve Ali Naibi ikilisi, sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Caner Erkin için Inter'e 350 bin Euro teklif etti.

1 MİLYON EURO VERİLMEYECEK

Fotomaç'ın haberine göre: Caner'in sakatlığını bahane gösteren ikili, milli oyuncunun transferinin risk olduğunu ama buna rağmen kendisine sözleşme teklif edeceklerini anlatırken; 1 milyon Euro'luk bedeli veremeyeceklerini ifade ettiler.