Beşiktaş, Caner Erkin'in Bonservisi İçin Inter'e 350 Bin Euro Teklif Etti

Beşiktaş, sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Caner Erkin için Inter'e 350 bin Euro teklif etti.

Beşiktaş, Caner Erkin'in Bonservisi İçin Inter'e 350 Bin Euro Teklif Etti

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Caner Erkin için siyah-beyazlılar ince eleyip sık dokuyor.

Milano'ya giden yöneticiler Umut Güner ve Ali Naibi ikilisi, sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Caner Erkin için Inter'e 350 bin Euro teklif etti.

1 MİLYON EURO VERİLMEYECEK

Fotomaç'ın haberine göre: Caner'in sakatlığını bahane gösteren ikili, milli oyuncunun transferinin risk olduğunu ama buna rağmen kendisine sözleşme teklif edeceklerini anlatırken; 1 milyon Euro'luk bedeli veremeyeceklerini ifade ettiler.

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