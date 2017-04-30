Beşiktaş Caner Erkin İçin Temkinli Davranıyor!

Milano'ya giden yöneticiler Umut Güner ve Ali Naibi ikilisi, sözleşmesinde 1 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Caner Erkin için Inter'e 350 bin euro teklif etti.



Caner'in sakatlığını bahane gösteren ikili, milli oyuncunun transferinin risk olduğunu ama buna rağmen kendisine sözleşme teklif edeceklerini anlatırken; 1 milyon euro'luk bedeli veremeyeceklerini ifade ettiler.(Fotomaç)