Beşiktaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Seride durum 1-1'e geldiSalon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliBeşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar,...
Seride durum 1-1'e geldi
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)
Setler: 25-22, 25-22, 23-25, 18-25, 15-12
Süre: 121 dakika ( 27, 26, 28, 23, 17)
İSTANBUL - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Siyah-beyazlı ekip, seride durumu 1-1'e getirirken, 3. maç 25 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak.