Beşiktaş Belediyesi Uzaktan Eğitim Portalı Kurdu

Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın eğitime verdiği destek doğrultusunda Beltaş Akademi Uzaktan Eğitim Portalını hayata geçirildi. Beltaş Akademi Uzaktan Eğitim Portalı sayesinde ihtiyaç duyulan tüm eğitimlere vatandaşlar kolaylıkla ulaşacak.



Beşiktaş Belediyesi'nin destekleriyle, Beltaş A.Ş. tarafından hayata geçirilen Beltaş Akademi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Beşiktaş sakinlerinin kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için hayata geçirildi. En son bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanarak hayata geçirilen Beltaş Akademi'de her Beşiktaşlıya göre bir eğitim imkanı sunuluyor. Vatandaşlar www. beltasakademi.com adresine girerek eğitim imkanından faydalanabilecek.



Beşiktaş Belediyesi'nin destekleriyle hizmete sokulan bu portal, gençlere, yaygın bilgisayar uygulamalarını daha iyi kullanabilmek isteyenlere, anne-babalara, mesleki yetkinliklerini zenginleştirmek isteyenlere kısacası kendini geliştirmek isteyen herkese göre tasarlandı. Bu hizmetle internet çağında ihtiyaç duyulan eğitimleri, mekana ve zamana bağlı kalmadan vatandaşlarımızla buluşturmayı, teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak Beşiktaş sakinlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.



Uzaktan Eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanarak; canlı, görüntülü ve sesli olarak işlenen derslere katılabildiği, istediği zaman bu dersleri tekrar izleyebileceği, günümüz şartlarına uygun olarak bilgisayar ortamında gerçekleşen yenilikçi bir eğitim sistemi olarak hizmete sunuldu.



Beltaş Akademi'de yer alan online eğitimlerden faydalanabilmek için Beşiktaş ilçesinde ikamet etmek gerekiyor. Beşiktaş'ta yaşayan tüm vatandaşlar, www.beltasakademi.com adresinden dilediği eğitime katılabilecek. - İSTANBUL