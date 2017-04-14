Beşiktaş Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında 550 Bisiklet dağıttı



İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi durumu olmayan apartman görevlilerinin çocuklarına 550 bisiklet dağıttı.

Beşiktaş belediyesi bünyesinde bulunan Beşiktaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından düzenlenen Beşiktaş'ta yaşayan apartman görevlilerinin çocuklarına yönelik bisiklet hediyesi töreni yapıldı. Beşiktaş Etiler Sosyal tesislerinde yapılan törene Av. Murat Hazinedar, belediye çalışanları, apartman görevlileri ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlik kapsamında maddi durumu olmayan apartman görevlilerinin çocuklarına 550 adet bisiklet dağıtıldı.

Etkinlikte bisikletlerine meraklı gözlerle bekleyen miniklerin mutlulukları gözlerinden okunurken, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'a da ilgi yoğundu. Apartman görevlileri ve çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektiren Murat Hazinedar, yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı için daha kapsamlı bir bisiklet turu organizasyonu için söz verdi. Tören de çocuklarla birlikte dans ederek eğlenen Hazinedar, dağıtım sonrasında çocuklarla birlikte bisiklete binerek onlarla pedal çevirdi.

Apartman Görevlileri için bir hizmet projesi başlattıklarını aktaran Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "En büyük hizmetkarlık halka, insana yapılandır. Beşiktaş o kadar güzel şeylerin bileşkesi ki burada yaşayan, burada çalışan, buraya emek veren her kardeşim Beşiktaş'ın güzelliğinin farkında. Bu güzelleri korumak ve yaşatmak noktasında en büyük sorumluluk da yöneticilere düşüyor. Bu vazifemi yerine getirmek noktasında yani adaylığım sırasında bu sorumluluk yolcuğunu kiminle yapacağımı düşünmüştüm. Kiminle en çok el tutuşmalıyım? Aklıma ilk olarak yaşlılar, emekçiler, engelliler ve en önemlisi çocuklarla bu yola çıkmalıyım demiştim. Bütün bunları yaparken yerin bir kat altında hizmet eden apartman görevlilerini de unutmamam gerektiğini düşündüm. O yüzden en çok onların şartlarını iyileştirmek, onlara hizmet etmek, onların çocuklarına üniversitede burslu yapmak, onların çocuklarına bir şeyler yapmak, yaptıkları hizmetinin karşılığını verebilmek amacıyla bu projeyi başlattık. İlkbahar geldi çocuklar sokaklarda şen olacaklar. Şen olurken onlara ne yapabiliriz derken bu rengarenk bisikletlerle hem onları daha mutlu edecek hem de daha şen kılacak, sokaklarımızı şenlik alanına çevirecekler" dedi.