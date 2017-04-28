Beşiktaş Belediyesi, G.Saray ve F.Bahçe Renklerine Boyadığı Çöp Kovalarını Kaldırdı

Beşiktaş Belediyesi, dün bir sürprize imza atarak semt çevresinde çöp konteynırlarını Fenerbahçe ve Galatasaray logolu olarak değiştirince siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini çekti. Gelen yoğun eleştiriler karşısında Beşiktaş Belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Belediyesi çöp konteynırlarının kalkması hakkında bir açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklama;

"HEPSİNİ KALDIRDIK, SADECE BEŞİKTAŞ KALDI"

"Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı ayrışmalar karşısında çöp konteynırlarımızı farklı takımların renklerine boyayarak renklerin kardeşliği üzerinden bir birlik mesajı vermek istedik. Ancak Beşiktaş sakinlerimizin ve taraftarlarımızın hassasiyeti üzerine farklı renklerdeki konteynırları kaldırarak sadece Siyah ve Beyaz konteynırlarımızın kalmasına karar verilmiştir."