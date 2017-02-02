Beşiktaş Belediye Başkanı Koltuğunu Devretti

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş şehir protokolü çerçevesinde makam koltuğunu 1 gün süreyle Almanya'nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda'ya devretti.



Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediye protokolü ile işbirliği yaptığı Almanya'nın Herne Belediyesini ağırladı. İki belediye arasında Başkanlar Değişim Programı kapsamında Başkan Hazinedar, makam koltuğunu Herne Belediye Başkanı Frank Dudda'ya devretti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Herne Belediye Başkanı Frank Dudda'yı binanın giriş kapısında karşıladı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra tören başladı. Törende ilk olarak Başkan Hazinedar konuştu. Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanan terör olayları hakkında konuşan Hazinedar, ülkelerin birbirini daha iyi anlaması için dünyada ilk kez 'Başkanlar Değişim Programı'nı başlattıklarını söyledi. Teröre karşı birliktelik çağrısı yapan Hazinedar, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyada iletişim ve ulaşım kanallarının daha da açıldığı ve geliştiği bir ortamda, bunun yarattığı fırsatları yaşarken aynı zamanda bunların birer tehdit boyutunu da özellikle Türkiye ve Avrupa yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bu tehdidin adı terörizm. Terörizme karşı birlikte hareket etmek çok önemli. Anadolu coğrafyasının neler yaşadığını anlamak için burada olmak lazım. Sayabileceğimiz birçok konu var aslında, birbirimizi anlamanın önemini anlatan. Bunu hayata geçirecek en güçlü programlardan birini bugün hayata geçiriyoruz. 'Uluslararası empati& programı çerçevesinde bir belediye başkanı değişim programı. Politikacıların bizi anlaması, bizim diğer ülkeleri anlamamızın en güzel yolu belki de birbirimizin yönetim süreçlerini paylaşmak, onlara dahil olmaktır. Sevgili dostum Frank Dudda bugün Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve Beşiktaş'ı yönetecek. Bizim halkımızla iç içe olacak" dedi.



"Size sıcaklık getirdik"



Beşiktaş Belediye Başkanlığını devralacak olan Frank Dudda da bir konuşma yaptı. Beşiktaş'ta son aylarda yaşanan terör olaylarını hatırlatarak üzgün olduklarını ifade eden Dudda, Beşiktaş'a her zaman destek olacaklarını söyledi. Devralacağı başkanlık boyunca elinden geleni yapacağını ifade eden Dudda, "Biz bugün buradayız çünkü Beşiktaş'a karşı saygımızı göstermek istedik. Son aylarda Beşiktaş'la birlikte acı çektik. Biz desteklediğimizi göstermek için buradayız. Bu kadar tutku ve sevgiyle iç içe olan bir şehre gelmek bizim için bir onurdur. Bugün belediye başkanlığı görevini devraldığımda elimden geleni yapacağım. Biz size sıcaklık getirdik. Yürekten sıcaklığımızı size sunmak istiyoruz. Ama biz beraber acı çekmeyi de becerebilmeliyiz, beraber sevinci de paylaşmayı becerebilmeliyiz. Bunu ancak beraberken başarabiliriz" dedi.



Yeni başkandan "Odayı boşaltın" esprisi



Devir teslim töreni daha sonra Belediye Başkanlığı makamında devam etti. Önceden hazırlanan metni sesli bir şekilde okuyan Başkan Murat Hazinedar, protokolün altına imzasını atarak başkanlığı resmen Herne Belediye Başkanı Frank Dudda'ya devretti. Görevi devreden Murat Hazinedar, daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını da Dudda'ya teslim etti. Başkanlığı ve şehrin anahtarını teslim alan Dudda makamda bulunanlara, "Sizden bir ricam olacak. Hemen göreve başlıyorum, odayı boşaltmanızı rica edeceğim" diyerek espri yaptı.



Makamında çalışma arkadaşlarıyla bir süre fotoğraf çektiren yeni Başkan Frank Dudda, esnaf ziyaretlerini de aynı saat içinde gerçekleştirdi. Levent Çarşı'da bulunan esnafları ziyaret eden Frank Dudda, ilçe hakkında bilgi aldı.



Hazinedar ailesiyle vakit geçirecek



Murat Hazinedar, iki gün boyunca ne yapılacağı sorusu üzerine, "Hiç tasarlamadım. Bu akşam evime biraz daha fazla zaman ayıracağım. Çünkü onları çok ihmal ettim. En azından kısa bir süre için" cevabını verdi.



Beşiktaş kent yönetimi 2-3 Şubat tarihleri arasında Dr. Frank Dudda tarafından yürütülecek. Koltuk devrinin ardından Dr. Frank Dudda'nın Beşiktaş kentini daha iyi tanıması ve Beşiktaşlılarla empati kurmasına katkı sağlayarak, iki belediye arasında çalışmalar konusunda köprü görevi sağlanması amaçlanıyor. - İSTANBUL