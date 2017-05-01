Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ve Bir Grup Işçi, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve bir grup belediye işçisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Belediye Başkanı Hazinedar ve beraberinde işçiler, polis kontrolünden geçtikten sonra Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne geldi.



Anıta çelenk bırakan gruptakiler, daha sonra saygı duruşunda bulundu.



Belediye Başkanı Hazinedar, burada yaptığı açıklamada, Beşiktaş Belediyesinde çalışan emekçilerin, emeklerinin karşılığını en yüksek şekilde aldığını söyledi.



Belediyede görev yapan 2 bin 200 işçinin tamamının bu yıl sendikal örgütlenme çatısı altına alınarak toplu iş sözleşmelerini imzalayacaklarını belirten Hazinedar, 4 yıldır işçilerle Taksim Meydanı'na gelerek 1977 Mayıs'ında yaşananlar başta olmak üzere, 1 Mayıslarda hayatını kaybedenleri andıklarını aktardı.



Taksim Meydanı'nın işçi ve emekçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamaları için açılması gerektiğini savunan Hazinedar, şöyle konuştu:



"Milyonlarca emekçinin bulunduğu bir ülkede eğer 50-100 bin kişi ile emeğin bayramı kutlanıyorsa, burada hatayı öncelikle sosyal demokratlar kendimizde görüp, çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Ama en çok da emekçiler kendilerini sorgulamalı. Eğer bugün milyonlar Bakırköy'de olursa, ses daha fazla çıkar ve herkes ona göre daha farklı bir saygı ile karşılık verir. Biz, en azından kendi ölçeğimizde Taksim'den başlayarak Beşiktaş'ta bu karşılığı üstelik de emekçi kardeşlerimizden bir karşılık beklemeden vermeye çalışıyoruz."



Açıklamasının ardından basın mensuplarının da 1 Mayıs'ını kutlayan ve onlara karanfil dağıtan Hazinedar, işçilerle Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü.



Hazinedar, elindeki bir demet karanfili, 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta bırakmak istedi ancak güvenlik önlemleri nedeniyle demir bariyerlerle kapatılan noktaya gidemedi ve karanfilleri yola bıraktı.



Gruptakiler daha sonra bölgeden ayrıldı.