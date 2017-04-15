Beşiktaş Başkanı Orman: "Provokasyonlara gelmeyeceğiz"



"Bunun sorumlusu biz değiliz, bunun sorumlusu Lyon Kulübü"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon maçında yaşananlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.



Lyon maçındaki olayların gösterilmesinin ardından konuşan Orman'ın öne çıkan sözleri şöyle;



Bu olaylar başlamadan evvel, yüzleri maskeli kişiler var. İlk etapta kar maskeli, ne olduğu belli olmayan insanlar saldırıyor.



Bu kar maskeli arkadaşlar, Lyon kulübünün başkanıyla konuşuyorlar. Kar maskesi olan ve elinde mikrofon olan kişi aynı kişi.



Bunun sorumlusu biz değiliz, bunun sorumlusu Lyon kulübü. Bu olaylar Türkiye'da olmuş olsaydı sorumlusu bizdik.



Böyle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Biz iyi bir ev sahibiyiz, onları gayet güzel ağırlayacağız. Takımımızı destekleyeceğiz.



Stada gelecek taraftarlarımızdan rica ediyorum, hepimizin Beşiktaş'ı temsil ettiğini unutmasınlar. Sakin olmamız lazım.



Burası bizim evimiz, Lyon taraftarını burada görmekten büyük mutluluk duyarız.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Fikret Orman'ın açıklamaları



***BASIN TOPLANTISI DEVAM EDİYOR***