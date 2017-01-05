Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Eto'o Kısmetse Olur, İstiyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Samuel Eto'o transferine ilişkin soruları yanıtladı.

Lig TV'ye konuşan Fikret Orman, son dönemlerde adı sıkça Beşiktaş'la anılan Antalyaspor'un forveti Samuel Eto'o ilgili konuştu. Başkan Orman Kamerunlu futbolcuyla ilgilendiklerini doğrulayarak şunları söyledi:

"ETO'O KISMETSE OLUR"

"Eto'o ile ilgilenmiyoruz dersek yalan olur. İlgilendik. Gazetelerde yer alıyor, Kerim'i verdi, o onu verdi, bu bunu verdi, futbolcular mal değil, insan. Evlatlarımız. Oyuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Ancak, takas olarak bakmam ben. Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takım'ın gol kralı, Eto'o olursa olur, olmazsa olmaz."

"NE KADAR GÜZEL DEYİP TRANSFER YAPMIYORUZ"

Fernando Torres iddialarına da değinen Fikret Orman, "İsmi ne güzel, Fernando Torres. Ne kadar da güzel deyip transfer yapmıyoruz" açıklamasını yaptı.

Samuel Eto'o Antalyaspor'da 45 maça çıkarken 25 gol atıp 8 asist yaptı.