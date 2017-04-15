Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Basın Toplantısında Konuştu - 3

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Basın Toplantısında Konuştu - 3

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Fikret Orman, Besiktaş, Beşiktaş