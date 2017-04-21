Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: "Şans Onların Yanındaydı"

UEFA Avrupa Ligi'ne Çeyrek Finalde sahasında penaltılar sonucu 7-6 elenen Beşiktaş'ın Basın Sözcüsü Metin Albayrak, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Penaltılar ile elenmelerini şansızlık olarak belirten Albayrak şunları söyledi:



"Çok üzgünüz. Pozitif bir Beşiktaş vardı. Taraftarıyla, teknik direktörüyle, takımıyla her şeyi pozitif yaptı. Bütün Avrupa herkes gördü. İlk maçta yaşanan negatif olayların hiçbirini Türkiye'de takımımız ve taraftarımız nezdinde olmadı. O taraftan baktığımızda çok güzel. Futbol bu. Sonuna kadar kovaladık. Şans bizim tarafımızda değildi. Onların tarafındaydı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi iyi temsil ettiğimiz için gurur duyuyorum. Penaltılara kaldı. Şans onların yanındaydı. Onları tebrik ediyoruz."



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Metin Albayrak'ın açıklamaları



HABER - KAMERA: SERCAN SAPANATAN - İSTANBUL / DHA