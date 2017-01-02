Beşiktaş, Babel ile 2.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.



Babel'e toplam 5.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Babel'in alacağı ücret şöyle;



2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,



2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,



2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,



Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenecek.



İSTANBUL / DHA