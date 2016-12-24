Beşiktaş Ayew'i İstedi, Slaven Bilic Andy Carroll'u Önerdi

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vincent Aboubakar'dan beklediği verimi alamayan teknik heyet, Kamerunlu yıldızın Ocak ayında Afrika Kupası maçlarına da gideceği için bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ AYEW'İ SORDU, BİLİC İSE CARROLL'U ÖNERDİ

Bu konuda Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham'ın başına geçen Slaven Bilic'ten ilginç bir öneri geldi. Siyah-beyazlı yetkililer, Hırvat hocayla yaptıkları görüşmede 27 yaşındaki Ganalı forvet Andre Ayew için nabız yoklaması yaparken; Slaven Bilic ise Andy Carroll'u önerdi.

YARDIMCI OLACAK

Slaven Bilic, 27 yaşındaki İngiliz Carroll'un Beşiktaş'ta Mario Gomez'in yaptığı patlamayı yapabileceğini söyledi ve kiralanması konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.