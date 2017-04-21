Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Çeyrek Finalde Penaltılarla Veda Etti

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Lyon'la karşılaşan Beşiktaş, normal süresi 2-1 biten mücadelede penaltılarla Avrupa macerasına veda etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final hedefiyle Lyon karşısına çıkan Beşiktaş, rakibini Talisca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek karşılaşmayı penaltılara götürmeyi başardı. Penaltılarda iki takım da ilk 5 hakkında hata yapmazken Beşiktaş'tan Tosic, Lyon'dan da Jallet atışı kaçırdı. Mitrovic'in kaleci Lopes'e teslim ettiği penaltı atışının ardından Gonalons penaltıdan golü buldu ve Lyon turu atlayan taraf oldu. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle başlayıp Avrupa Ligi'nde devam eden macerasına penaltılarla veda etti. - İSTANBUL