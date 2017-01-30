Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının ardından 2



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş Uyumlu, alanı daraltan iyi bir takım bekliyorduk. Farklı kazanmamız onların kötü olduğunu, ve bizim için de her şeyin iyi olduğunu göstermez. Oyuna tamamen hakimdik, bütün oyuncular katkı yaptı. Bizim için güzel bir akşam oldu. İlk yarıda düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Hücumda iki kanadı kullanma, ters toplarla atak yapma ve kaybettiğimiz toplarda baskı yapma konusunda ortaya koyduklarımız sevindirici. 2-0'dan sonra top kayıplarında hatalarımız oldu. Savunmamız iyi değildi. İkinci yarı bunu düzelttik. Savunmayla başladık ama rakibin gelişi düşündüğümüz gibi oldu. Çıkışta gol bulma düşüncemiz vardı. Cenk'in golüyle de oyun koptu dedi.



İLK 11 DİYE BİR ŞEY YOK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maçlarda aynı kadroyla sahaya çıkmasıyla alakalı gelen bir soruya şöyle cevap verdi



İlk 11 diye bir şey yok. Oyuncular değişebilir. Bugünkü kadro yarın belki değişebilir. Formuna, performansına, sakatlığına ve maça göre de değişebilir. Çıkarabilecek en iyi 11'i çıkardık. Eldeki oyuncularla en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. İlk değişikliği Atiba ile yapmak istiyordum. Talisca'nın olağanüstü pas hataları sonrası değişikliği onunla yaptım. Atiba hiç başlamayabilirdi. Sakatlığı ciddi boyutta olmadığı için oynadı. Antrenmana çıkanın oynama şansı vardır, antrenmana çıkmayan da oynama şansı bulamaz.



CENK'İN DAHA ÇOK KOŞMASI, HAREKETLİ OLMASI GEREKİYOR.



Karşılaşmada hat-trick yapan Cenk Tosun hakkında da övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, Cenk daha iyisini yapan bir oyuncu. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bugün iyiydi, daha iyi de olabilir. Potansiyeli var. Daha çok koşması, hareketli olması gerekiyor. Takım için de 'mükemmel' dersek duvara vururuz. Yarınki maç daha zor olabilir ifadelerini kullandı.



TALİSCA ÖYLE TOP KAYIPLARI YAPTI Kİ KALİTESİNE YAKIŞMIYOR.



Takıma devre arasında katılan yeni transfer Ryan Babel'in performansının sorulması üzerine Güneş, Günlerce çalışıyoruz ki doğru yapalım. Bu maçta da eksikler vardı. Talisca öyle top kayıpları yaptı ki kalitesine yakışmıyor. Üst seviyedeki oyuncuların üst seviye oynamaları lazım. Hatalara göz yumabiliriz ama sindiremeyiz. Babel gayet iyiydi. Bütün oyuncular iyiydi şeklinde konuştu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SIKINTISI BU. BAŞKALARI SORUN ÇIKARIYOR



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarda ilgili gelen soruya ise, Birbirini ayrıştıran, propaganda yapılan konulardan kaçmaya çalışıyorum. Seyircimiz takıma destek vermeye çalışıyor. Olumsuzluk varsa doğru bulmam. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahürat yapmasınlar. Taraftarların olumlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. Başkaları sorun çıkarıyor, hiç ilgisi olmayan kişiden çözüm arıyoruz ifadelerini kullandı.



SAYGI DUYUYORUM



Bir pozisyonda ceza sahası içerisinde Dusko Tosic'in pozisyonuna, Penaltı diyen Aykut Kocaman'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu



İzlediğimde topun dizine vurduğunu gördüm. Faul dediği pozisyon faul değildi. Üç maçtır hakemlerin bizim lehimize olduğunu görmedim. Konuşmak istemiyorum. Son üç maçta hak etmediğimizi düşünüyorlarsa saygı duyuyorum. Saha içinde kalmaya çalışacağım. Hep gerginlikten bahsediyoruz. İnsanlarımızı ayrıştırıyoruz.



AYKUT KOCAMAN HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR OLDU



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Kocaman, alınan sonuç için üzgün olduğunu belirtirken, Hakemin gözüne perde indi dedi.



Kocaman, Skor olağanüstü oldu, hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Oyunun ilk bölümünde topu son derece hızlı şekilde kenarlara oynayarak bizi kendi sahamıza itmek isteyeceklerini biliyorduk. Bizim de amacımız bu bölümü hasarsız atlatmaktı. Hasar alsak bile bu hasarı telafi edebilecek planımız vardı. Ancak düşündüğümüz senaryonun en kötüsü oldu. Beşiktaş kendisini rahatlatacak golü buldu. Ancak golü yedikten sonra biz de üstümüzdeki tedirginliği attık ve oyunun içine katılmaya başladık. Oyun dengede giderken, yüzde 100 bir faul oldu. Özgür Yankaya enteresan bir hakem tabii. Gözüne perde indi o dakikada. Net bir faul ve dönen topla durum 2-0 oldu. Bu skor da işimizi zorlaştırdı. Beşiktaş gibi bu kadar istekli bir takım karşısında çevirmek kolay değil diye konuştu.



NET PENALTIYI ÇALMADI



İlk yarının sonunda Tosic'in elle oynadığını ve pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ifade eden Kocaman, Oyun 2-0 giderken Tosic'in eline çarpan yüzde 100 penaltı pozisyonu vardı. O anda da yardımcı hakemin gözüne perde indi. Sonra kalktı tabii bu perde. Bu pozisyonda tekrar oyuna ortak olma şansımız olmuştu ancak olmadı. İkinci yarı için çok fazla olumlu söylenecek bir şey yok. Çok fazla kontra yedik. Beşiktaş, antrenmanlarda çift kale maçlar nasıl oynanır, hızlı atak nasıl yapılır bize gösterdi. Kutluyorum Beşiktaş'ı. Sonuç için de son derece üzgünüm. Diğer taraftan hakemin zaman zaman gözüne perde iniyordu, zaman zaman kalkıyordu. İndiği zaman genellikle bizim aleyhimize oldu. şeklinde konuştu.



Aykut Kocaman, transferle ilgili olarak da Şu an için transfer gözükmüyor diye konuştu.