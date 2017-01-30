Beşiktaş-Atiker Konyaspor Maçının Ardından 1

Beşiktaş Kulübü 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba bizim misafirimiz"
Beşiktaş'ın sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligi değerlendiren Çebi, "İkinci devre çok daha zor ve heyecanlı geçecektir. İlk devre kadar rahat bir ortam olmayacak. Zor bir süreç olacak" diye konuştu.
Siyah Beyazlı tribünlerde Aziz Yıldırım ile alakalı yapılan tezahüratı duyup duymadığı ile alakalı sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Ben duymadım" diye yanıt verdi.
Bugün Beşiktaş tarafından KAP'a transfer görüşmelerinin başlandığı bildiren Demba Ba hakkında ise Çebi, "Henüz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba bizim misafirimiz. Borsaya bildirilebilir ancak orada sonucu açıklanan şeyler gerçektir. Sonuçlanması lazım o şu anda bizim misafirimiz" diyerek şaşırttı.
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü yıldızı çok istiyoruz" dedi.
Süper Lig'de 19. hafta maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşmada 3 gol atıp yıldızlaşan Cenk Tosun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Cenk Tosun, "3 gol attım ve 5-1 kazandık. Benim için özel bir gün. Eşimin doğum günü ve ona armağan ediyorum golümü. 'Gol atmadan eve gelme' dedi. Onu mutlu ettiğimi düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk 20 dakika boğduk rakibi. Atak üstüne atak yaptık, dönen topları da aldık. 2-0'dan sonra tempoyu düşürdük, ikinci yarı tempoyu yükseltince golleri bulduk. Darısı bir daha ki maçlara" diye konuştu.
"ÜÇÜNCÜ YILDIZI ÇOK İSTİYORUZ"
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, "Bizde her zaman aile havası vardır. Geçen sene de öyleydi bu sene de böyle. Şampiyonluktan konuşmak için çok erken ama Beşiktaş her zaman en üst sıralardadır. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Üçüncü yıldızı çok istiyoruz. Kendime hedef koymadım. Atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Takıma ne kadar faydalı olursam olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Demba Ba'nın çok iyi bir golcü olduğunu ifade eden Cenk, "Ondan çok şey öğrendim. Ağır bir sakatlık geçirdi. En yakın zamanda form tutar ve idmanlara başlar ve takıma faydalı olur" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Ahmet Nur Cebi açıklamalar
-Cenk Tosun açıklamalar
-Detay
Ali DANAŞ-Gökhan HEBEPÇİ-İstanbul-DHA
Beşiktaş-Atiker Konyaspor Maçının Ardından 1
Beşiktaş Kulübü 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba bizim misafirimiz"Beşiktaş'ın sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş Kulübü 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba bizim misafirimiz"