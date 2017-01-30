İSTANBUL-DHA
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 76 Gökhan İnler), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 67 Tolgay Arslan), Babel (Dk. 89 Mitrovic), Cenk Tosun
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Milosevic, Bajic (Dk. 77 Hora), Rangelov (Dk. 64 Fofana)
Goller: Dk. 9 Babel, Dk. 28 Oğuzhan Özyakup, Dk. 50, Dk. 56 ve Dk. 83 (Penaltıdan) Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 63 Tosic (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Cenk Tosun, Dk. 61 Tosic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR:
ATIBA, MAÇA YETİŞTİRİLDİ
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son antrenmanları kaçıran Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçına yetiştirildi. Tecrübeli oyuncu, yoğun tedavi sürecinin ardından hazır hale getirildi ve ilk 11'deki yerini aldı.
DEMBA BA VE ERSAN TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.
TARAFTARLARDAN İZMİR MARŞI
Beşiktaşlı taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu.Siyah Beyazlı taraftarlar takımlarına verdikleri desteğin yanı sıra maç boyunca İzmir Marşı'nı da hep bir ağızdan söyledi.
VODAFONE ARENA'DA BİR GALİBİYET DAHA
Atiker Konyaspor karşısında 5-1 gibi farklı bir galibiyet alan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Beşiktaş- Atiker Konyaspor: 5- 1
DHAStat: Vodafone ArenaHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 76 Gökhan İnler), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 67 Tolgay Arslan), Babel (Dk.
İSTANBUL-DHA