Beşiktaş, Antalya'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı



Antalya'da kampında olan Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü.



Taktik çalışmalara ağırlık veren Güneş, pas organizasyonlarının yoğun olduğu bir antrenman programı uyguluyor.



Yerleşik defansa karşı hücum organizasyonları çalıştıraran Güneş, sabah idmanında, orta sahada hızlı paslaşma ve sonrasında kanatlara inerek yapılan ortalarla gol atma antrenmanı üzerinde durdu.



Sürekli olarak gruplar ve takım halinde dar alanda prese karşı tek pas yaptıran tecrübeli hoca sık sık oyunu keserek uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.



Bu sabah yapılan idmanda Tosic koşu çalışması yaparken, çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül saha kenarında tedavi olduktan sonra tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal otelin salonunda çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Antrenmandan görüntüler



HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - ANTALYA / DHA