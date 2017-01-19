Beşiktaş, Anderson Talisca ile Anlaştı

FutbolArena - Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı ve sergilediği performansla alkış toplayan Anderson Talisca ile gelecek sezon için de anlaştığı öne sürüldü. Buna göre; Benfica sezon sonunda istese bile Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ta kalacak.



Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalacak mı?



Fanatik'te yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini sezon başında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 1+1 yıllık kiralık olarak açıklayan yönetimin, yıldız ismin potansiyelli bir oyuncu olmasını göz önünde bulundurarak futbolcuyla 2017-18 döneminin sonuna kadar erkenden el sıkıştığı ortaya çıktı. Bu hamleyle opsiyondaki, 'Oyuncu ya da gönderilen kulüp istemezse kulübü Benfica'ya geri döner' maddesini pasifize eden Siyah-Beyazlı idarecilerin, çıkan iddialara rağmen bu konuda yapılan anlaşma sebebiyle rahat olduğu öğrenildi.



Yönetim, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 7 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek sakatlığı sebebiyle görev yapabildiği kısıtlı sürede takıma önemli katkı sağlayan başarılı futbolcunun sözleşmesindeki 'satın alma opsiyonu' konusunda ise aceleci değil... UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması, kulübün şartlara uyması sebebiyle 2017-18 sonunda değil, bu sezonun tamamlanmasıyla biteceğinden yönetim, Talisca'nın yüksek performansını sürdürmesi halinde ekonomik olarak eli rahat bir şekilde 25 milyon Euro'luk (100 milyon TL) opsiyonu için harekete geçecek. Yıldız ismin de 2018 dönemi sonunda Beşiktaş'ta kalmak istemesi halinde Siyah-Beyazlılar, Benfica'ya, 'bir dahaki satışından pay' önerisinde bulunarak bu bedelde indirime gitmesini isteyecek.