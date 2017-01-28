Beşiktaş, Adriano İçin Kararını Verdi

FutbolArena Özel - Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek oyuncusu Adriano için de kararını verdi.
Adriano Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Beşiktaş, Adriano için Juventus ve Marsilya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Caner Erkin'in yokluğunda sol bek sıkıntısı çeken siyah beyazlılar, Adriano'yu takımda tutmayı uygun gördü.
Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak olan Adriano, 3 kulvarda mücadele etmeye hazırlanan siyah beyazlılar için değerli bir oyuncu konumunda bulunuyor.
Adriano'nun Beşiktaş performansı
Adriano bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol ve 1 asist üretti. Sol bek oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, zaman zaman önde de görev aldı.
Süper Lig'in ilk yarısında genç bek oyuncularının top kontrolünde zorlanmaları dikkat çekti. Tecrübeli bekler ise bu konuda çok daha başarılıydı.
Kayserispor'dan Ufuk Budak ve Adanaspor'dan Digao 90 dakika başına 1.5 top kontrol hatası yaptı. Medipol Başakşehir'den Eren Albayrak, Bursaspor'dan Aziz Behich ve Rizespor'dan Dhurgham İsmail de çok top kontrol hatası yapanlardan oldu.
Tecrübeli bekler arasındaki Adriano 90 dakika başına sadece 0.1 ile neredeyse hiç top kontrol hatası yapmadı.. Onu 0.3 ile Van der Wiel, Ramon Motta ve Serdar Kurtuluş takip etti.
Adriano kimdir?
Coritiba doğumlu Adriano profesyonel kariyerine yaşadığı şehrin Coritiba takımıyla başladı. 18 yaşında Coritiba'nın A takımına çıktı. Ocak 2005'te Sevilla'ya transfer oldu.Çift ayaklı futbolcu, esas mevki sol bek olmasının yanı sıra, sağ bek, sol açık, sağ açık ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabiliyor
2004-2005 sezonunda, 2,10 milyon € bonservis bedeliyle Brezilya'nın Coritiba takımından İspanyanın Sevilla takımına transfer oldu. La Liga 16 maç, UEFA Kupası 4 maç, toplamda 20 maçta (3 gol) performans sergiledi.
2010-2011 sezonunda, 16 Temmuz 2010'da 4+1 yıl sözleşme imzaladı. Bu transferden Sevilla 9.5 Milyon €, Adriano ise 4 Milyon € aldı. O sezon Barcelona'dan ayrılan Dmitro Çigrinskiy' nin 21 numaralı formasını aldı. La Liga 15 maç, Şampiyonlar Ligi 6 maç, Kral kupası 8 maç, Supercopa 2 maç, toplamda 31 maçta (1 gol 3 asist) performans sergiledi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda B grubunda SL Benfica, SSC Napoli ve FK Dinamo Kyiv ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3.maçında, 20 Ekim 2016 tarihinde, Napoli ile San Paolo stadyumunda karşılaştı. Adriano maçta Ricardo Quaresma'nın 13.dk da verdiği pasta topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş JK, Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Beşiktaş, SSC Napoli takımının, 18 maçlık yenilmezlik ünvanına son verdi
Beşiktaş, Adriano İçin Kararını Verdi
FutbolArena Özel - Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek oyuncusu Adriano için de kararını verdi.
FutbolArena Özel - Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek oyuncusu Adriano için de kararını verdi.