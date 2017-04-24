Beşiktaş-Adanaspor Maçının Ardından - Şenol Güneş - Istanbul

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adanaspor'u 3-2 yendikleri maçta zorlandıklarını ancak hak ettikleri galibiyeti elde ettiklerini söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi daha geride bıraktıklarını belirterek, "Rakibin konumuna göre bakış açısı olunca heyecanlı ve zor bir maç oldu." dedi.



Adanaspor'un teknik bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi:



"Bugün biraz daha direncini ön plana çıkardı. Bizi zorladılar. Başarılı oynadılar. Bu şekilde oynasalardı daha fazla puan alabilirlerdi. İyi motive ettiler, biz de onları ortak ettik. Kolay goller yedik. Daha fazla pozisyon bulduk, daha az pozisyon verdik ama iki gol yiyerek onları maça ortak ettik. Savunmada rakibe uzak kaldık, bunu değerlendirdiler. Bu kötü oynadığımız anlamı taşımaz, biz daha iyiydik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Ligin sonunda Avrupa, lig olmak üzere sürekli oynamaya çalışan oyuncularımızın fiziksel ve zihinsel değişimleri normal."



Adanaspor ile sahalarında oynamalarının önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Seyirci desteği olağanüstüydü. Bu tip maçları oynayacağız. Beklentileri farklı olan maçları yaşayacağız." ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş, kamuoyunda da maçın rahat geçeceği yönünde görüş olduğuna dikkati çekerek, "Puan heyecanı vardı, rahatlığı yoktu. Coşkuya dönen heyecan vardı. Maç sahada oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ersan Adem Gülüm'ün oynamaması



Güneş, devre arasında transfer olan ancak henüz forma giyemeyen Ersan Adem Gülüm ile ilgili soruyu, "Mitrovic, Tosic, Atınç var. Ersan da olabilir. Zor dönem yaşıyoruz. Atınç iyi oynadı. Rakipten uzak kalması ve Marcelo ile uyum sorunu oldu. Tosic biraz daha Marcelo ile uyumlu. Atınç ve Marcelo'dan duran toplardan gol bekliyorduk. Tosic attı." şeklinde yanıtladı.



Maçın ikinci yarısında görev vermediği Atiba Hutchinson'un durumuna değinen Güneş, "Atiba'nın ağrıları vardı, devre arası olmadan alacaktım, devam etti. Verimli oynayamadı. Orta sahada göbekte dört oyuncu varken, gol yedik. Toparlar diye düşünüyorum." diye konuştu.



Olympique Lyon maçında görev alan ancak Adanaspor karşısında forma giyemeyen Mitrovic konusunda ise Güneş, "Her oyuncu değerlidir. Bugün Atınç oynadı. Geçen maçta Mitrovic oynadı. Başka karşılaşmada da oynayabilir. Penaltı atamadı diye olsa Tosic de oynamazdı." ifadelerini kullandı.



"7 puan farkın garantisi yok"



Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile puan farkını 7'ye çıkarmalarına rağmen şampiyonluğu henüz garantiye almadıklarını dile getirdi.



Adanaspor karşılaşması öncesi 7 maçları olduğunu ve şimdi önlerinde 6 karşılaşma kaldığına dikkati çeken Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:



"7 puan fark var diye garanti görmüyoruz. Bir puan geride olsaydık da yine iddiamız olacaktı. Başakşehir ile maçımız var, ne olacağını bilmiyoruz. İddialar üzerinden muhakeme yapmıyoruz. Bu heyecanı zor taşıyoruz. Bizim işimiz Başakşehir maçını nasıl kazanırız, nasıl hazırlanırız, nasıl iyi futbol oynarız. Şampiyon olsak da yine top oynayacağız. Bizimle ilgili her şey söyleniyor. Bu hafta Başakşehir maçı var. Ne olmuşu, ne ölmüşü konuşacağız. Benim için ne ilerisi var ne gerisi. Ben de gelecek de yok dün de yok, bugün var."