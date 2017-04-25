Beşiktaş-Adanaspor Maçının Ardından - Candaş Tolga Işık

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adanaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın kendileri açısından güzel bittiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, "Çok güzel bir maç seyrettik. Adanaspor bugün oynadığı futbolu ligin tamamında oynasa başka bir yerde olurdu. Puan farkı ne olursa olsun matematiksel olarak kesinleşmeden 'şampiyon olduk' demek bu camianın değerleriyle örtüşmemekte." şeklinde konuştu.



Olympique Lyon maçında alınan sonuca üzüldüklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Olympique Lyon maçı Beşiktaşlıları olduğu gibi bu bayrağın altında yaşayan herkesi üzmüştür ama bizim için ana hedef üçüncü yıldızı takmak. Camia olarak buna kenetlendik." ifadelerini kullandı.