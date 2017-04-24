Beşiktaş - Adanaspor: 3 - 2

Siyah-beyazlılar yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı



Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Adanaspor'u 3 - 2 mağlup etti.



Vodafone Arena'da oynanan maçta Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vincent Aboubakar, 52. dakikada Anderson Talisca ve 80. dakikada Dusko Tosic kaydetti. Adanaspor'un golleri ise 24. dakikada Roni ve 66. dakikada Magaye Gueye'den geldi.



Beşiktaş bu galibiyetle puanını 64'e yükselterek, yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Adanaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.



İSTANBUL / DHA