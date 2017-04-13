Beşiktaş'a Transferini Resmen Açıkladı!

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Pooh Jeter, transferini twitter hesabından açıkladı. Beşiktaş'ın aradığı oyun kurucu bölgesine en uygun isimlerden biri olan Pooh Jeter, siyah beyazlılarla anlaştığını duyurdu. Jeter, sosyal medya hesabından "BESIKTAS!!!" yazarak, Beşiktaş Sompo Japan'a transferini resmen belirtti.



Pooh Jeter kimdir?



Ukrayna pasaportlu oyuncu son olarak Çin'de Tianjin takımında forma giyiyordu. Tecrübeli oyun kurucu bu takımda 38 maçta (ort 40.3 dakika) 27.7 sayı, 4.9 ribaunt, 7.9 asist, 2.0 top çalma, % 54.5 saha içi yüzdesi, % 38.8 üç sayı yüzdesi ile oynuyordu.



1.80 boyunda ve de 33 yaşındaki Jeter, Sacramento Kings'de de oynamıştı.



Kaynak: Fantik