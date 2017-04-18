Beşiktaş'a Sırp Hakem

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Lyon ile oynayacağı mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.



Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Risti ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nemanja Petrovic olacak. - İSTANBUL