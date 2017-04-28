Beşiktaş'a Rakitsky'den Kötü Haber

Beşiktaş'ın stoper hedefi Yaroslav Rakitsky imzayı attı! Beşiktaş'ın gündemine sezon başında da gelen ancak transferi sonuçlandırılamayan Yaroslav Rakitsky'den sürpriz bir imza geldi.



27 yaşındaki Ukranyalı savunma oyuncusu Rakitsky, kulübü Shakhtar Donetsk ile yeni sözleşme imzaladı. Rakitsky, Ukrayna temsilcisi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Kulübün resmi internet sitesine konuşan başarılı oyuncu imzanın ardından "Bu renkler altında futbol kariyerime devam ettiğim için çok mutluyum. Kalbim her zaman turuncu-siyah olacak. Bunu daha önce de söylemiştim, umarım kariyerimi Shakhtar'da bitiririm" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da transferini çok istediği Rakitsky bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 27 resmi maçta görev yaptı.



FİKRET ORMAN DA BEĞENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rakitsky'yi çok beğendiğini daha önce konuk olduğu canlı yayında açıklamıştı. Fikret Orman, Rakitsky'nin transferinin sorulması üzerine "neden olmasın? Benim de birkaç kez canlı izlediğim beğendiğim bir oyuncu. Mali koşullarla alakalı" cevabını vermişti.



Kaynak: Sporx.com