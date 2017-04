Beşiktaş'a "Mutlu Çocuklar Anıtı"

Avustralyalı sanatçı Amanda Parer'in balondan yaptığı "Algida Mutlu Çocuklar Anıtı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.



Algida, "Mutluluk her çocuğun hakkı" sloganıyla çocuk haklarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için "Mutlu Çocuklar Anıtı" isimli proje başlattı.



Proje kapsamında, dünyanın pek çok kentinde, kamusal alanlarda sergilenen dev heykel ve balonlarıyla bilinen Avustralyalı sanatçı Amanda Parer Türkiye'ye davet edildi.



Parer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dev balondan yaptığı "Algida Mutlu Çocuklar Anıtı" Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.



Eserde, dev çocuk figürlerinin yanı sıra mutluluğu simgeleyen, dondurma, kalp gibi devasa balonlar da var.



"Her çocuğun gülmeye hakkı var"



Parer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve proje için çok heyecanlı olduğunu söyledi.



23 Nisan'ın özel bir gün olduğunu vurgulayan Parer, şunları anlattı:



"Böylesine önemli bir günde, çocuklar için onları mutlu edecek bir şeyler yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de elbette ki, mutluluğun her çocuğun hakkı olduğunu düşünüyorum. her çocuğun gülmeye, oynamaya, doya doya dondurma yemeye yani mutlu olmaya hakkı var. Tıpkı balonlardaki çocuklar gibi. Bu yüzden de İstanbul'a kalplerim, çocuk figürlerim ve dondurmalarımla geldim. Projeyi İstanbul'da farklı yerlerde de sergilemek gibi bir düşüncemiz var. Bu anıtların daha fazla çocuğa, insana ulaşacak olması benim için çok heyecan verici."



Algida Pazarlama Direktörü Toloy Tanrıdağlı ise 23 Nisan'da saf, kirlenmemiş çocukları, beyaz ve dev balonlardan yapılan Mutlu Çocuklar Anıtı ile anlatmak istediklerini aktardı.



Dev çocuk balonlarıyla ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk haklarına dikkati çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Tanrıdağlı, "Avustralyalı sanatçı Amanda Parer ile çalıştık. Dünya kentlerindeki çalışmalarını inceledik. Beyazlığı, saflığı ve temizliği elinde balon tutan, dondurma yiyen ve kalbini sunan dev beyaz balonlarla anlatmak istedik. Çocuklarımızı dinleyebiliyor muyuz, ilgilenebiliyor muyuz, diye sormak istedik." diye konuştu.



Bu arada, anıt çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. Bazı aileler de dev balonlar önünde özçekim yaptı.



"Algida Mutlu Çocuklar Anıtı", 26 Nisan'a kadar Barbaros Meydanı'nda görülebilecek.



Dev balonlar 29-30 Nisan'da ise Kadıköy Caddebostan'da sergilenecek.