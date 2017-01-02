Beşiktaş'a Katkıda Bulunacağıma İnanıyorum"

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Ryan Babel, siyah-beyazlı ekibe katkıda bulunacağına inandığını söyledi.



Hollandalı futbolcu, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transferinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Umarım sezonun ikinci yarısında benim de katkılarımla büyük başarılar elde ederiz. Gerçekten her kulüpte farklı yürür işler. Beşiktaş'a katkıda bulunacağıma inanıyorum." dedi.



Babel, daha önce Türkiye'de forma giydiği Kasımpaşa'dan ayrılmadan önce Beşiktaş ile bir temasının olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"O dönemde görüştük ama transfer mümkün olmamıştı. Bu defa menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu. Kasımpaşa'da forma giydiğim dönemde Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip etmeye devam ettim. Dolayısıyla birçok bilgiye sahiptim. Bilinmezlik yoktu ve bu doğrultuda kararımı verdim."



"Ben çok özel bir oyuncuyum"



Kaliteli bir takıma katıldığını vurgulayan Ryan Babel, çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ben 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında oynayabiliyorum." diye konuştu.



Hollandalı futbolcu, hiçbir zaman bireysel hedeflere odaklanmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiçbir zaman bencil bir oyuncu olmadım. Kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum. Kariyerim boyunca çok yakınımdaki insanlarla sürekli bunun tartışmasını yaşadım. Çünkü onlar bana sürekli olarak daha bencil olmalısın diye telkinde bulundular. Bir kanat oyuncusunun önceliği bence forveti asistlerle beslemektir. Gol, bir kanat oyuncusu için ekstradır. Bugün modern futbolda, kanat forvetlerden sezonda 40 gol atmalarını bekleyebiliyor insanlar. 40 gol atabilirseniz bu muazzam bir şey olur ama bence ana hedef kanat forvet için gol değildir, forveti beslemektir. Gol bunun ekstrasıdır. "



Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın büyük bir kariyere sahip olduğunu aktaran Babel, "Onunla birlikte oynamak gerçekten mutluluk verici olacak." ifadesini kullandı.



Kariyerinde birçok futbolcuyu örnek aldığını vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Küçükken Patrik Kluivert idolümdü. Sonra Arsenal'da oynadığı dönemde Thierry Henry idolümdü. Kaka özellikle saha dışındaki yaşamıyla benim için her zaman bir rol model oldu. Bununla birlikte sürekli öğrendiğim, takip ettiğim birçok hücum oyuncusu var. Ronaldo ve Messi gibi. Hala öğrenmeli ve onlardan ilham alabilmeliyim. Bu duyguyu kaybetmemeliyim. Ben buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.