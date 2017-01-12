FutbolArena Dış Haberler - Ara transfer döneminde sol bek arayışındaki Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ali Adnan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
İtalya basınından Tutto Mercato sitesi Beşiktaş'ın Udinese'de forma giyen Iraklı sol bek oyuncusu Ali Adnan ile ilgilendiğini yazdı.
23 yaşındaki oyuncu 2 sezon önce Çaykur Rizespor forması giymiş ve gösterdiği başarılı performans ile İtalya Serie A'ya transfer olmuştu.
Haberde Beşiktaş'ın Ali Adnan girişiminde ciddi olduğu belirtilirken, transferin yakın zamanda sonuçlanabileceği iddia edildi.
SOBOL İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Zorya Luhansk'ın Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Türk kulüplerinin Oleksandr Karavaev'in ardından gözdeleri haline gelen Eduard Sobol ile İvan Petryak'ın gelecekleriyle ilgili Yuri Verdinub açıklama yaptı.
Her iki oyuncunun da kendileri ile sözleşmesi bulunduğunun altını çizen Verdinub, iki isminde takımda kalacağını söyledi.
Futbolcular istese de kendilerinin izni olmadan hiçbir oyuncularının kiralık olsa da gidemeyeceğini söyleyen Yuri Verdinub; sözleşmelerinde yer alan tek maddenin kiraladıkları futbolcuların, Shakhtar Donetsk maçlarında oynanamaması olduğunu belirtti.
Ali Adnan kimdir?
Kariyerine Irak'ın Baghdad takımında başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Ali Adnan, milli takımda gösterdiği performans ile alkışları topladı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ali Adnan, sürpriz bir gelişme ile Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Türkiye'de çıktığı 47 maçta 4 gol atan Iraklı oyuncu, kariyeri boyunca frikik yeteneği ile dikkat çekti. 2015-16 sezonunda İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Ali Adnan, 1,5 sezonda şans bulduğu 38 maçta 1 gol üretebildi.
Beşiktaş'a Iraklı Sol Bek
FutbolArena Dış Haberler - Ara transfer döneminde sol bek arayışındaki Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FutbolArena Dış Haberler - Ara transfer döneminde sol bek arayışındaki Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.