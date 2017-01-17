Beşiktaş'a Deplasmanlar Vız Geliyor! Son 3 Sezonda...

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN BAŞARISI



Son 3 sezonda deplasmanda elde ettiği sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Beşiktaş, bu sezon da dış saha istikrarını sürdürüyor.



2014-15 sezonunda çıktığı 17 deplasman maçının 12'sini kazanan Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezon 17 karşılaşmadan 11 galibiyet çıkardı.



Bu sezon ise 9 deplasman maçının 5'ini kazanan siyah beyazlı ekip, son 3 sezonda çıktığı 43 maçın 28'inden galip ayrıldı ve 91 puan topladı. Bu süreçte deplasman maçlarında 2,11 puan ortalamasına ulaşan ve sadece 8 kez yenilen Beşiktaş, %65 kazanma oranı elde etti.