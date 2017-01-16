Beşiktaş'a Demba Ba ve Gomez Sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eski golcüler Demba Ba ile Mario Gomez'in yeniden gündeme geldiği iddia edildi. Samuel Eto'o ve görüştüğü diğer isimlerle şu ana kadar anlaşamayan siyah-beyazlı yönetimin, 'dönüş' için yeşil ışık yakan iki eski yıldızı değerlendirmeye aldığı kulislerde konuşuluyor... Sakatlığı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce veto ettiği Demba Ba'nın yöneticilere, "Kendimi iyi hissediyorum. Dönüşüm mart ayına kalmaz. En geç şubat ortasında sahada olurum. Hatta adımı UEFA listesine yazarsanız Hapoel maçına bile yetişebilirim" diye haber gönderdiği ileri sürüldü. Ba'nın bonservisini de kulübü Shangai'dan alacağı ve bu sezonun kalanı için 750 bin euro, önümüzdeki iki sezonda ise 1.5 milyon euro'dan toplam 3 milyon euro'ya imza atacağı iddialar arasında...

GOMEZ: BENİ BEKLEYİN!



Bir başka iddia ise Mario Gomez cephesinden geldi. Wolfsburg'da istediği havayı bulamayan Alman forvetin 'Eğer beklerseniz, yeni sezonda tekrar siyah-beyazlı formayı giyerim' dediği belirlendi. Gomez'den sezon sonu geleceği konusunda garanti alınması halinde yönetimin ara transferi 'pas' geçebileceği ifade ediliyor.

WOLFSBURG'DA 5 GOLDE KALDI



Bundesliga'da eski havasını yakalayamayan Mario Gomez, Wolfsburg formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol atabildi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fiorentina'dan 'bitik' olarak geldiği Beşiktaş'ta ise geçen sezon 41 maçta 28 gol, 6 asistlik muhteşem performansıyla yeniden zirve yapmıştı. Unutamadı... BEŞİKTAŞ'TAKİ çıkışıyla yeniden Alman Milli Takımı'na çağrıan Gomez, açıklamalarında siyah-beyazlı taraftarı unutamadığını belirtiyor.

RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK



Beşiktaş'ın Shanghai Shenhua'ya 13 milyon euro'ya sattığı 31 yaşındaki Demba Ba'dan detaylı sağlık raporu istediği, transfere sonuçlara göre karar verileceği öğrenildi. Geçen sezon 21 maçta 17 gol atan Ba'nın daha sonra ayağı kırılmıştı.

Kaynak: Fotomaç